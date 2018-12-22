РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Сотрудники ГИБДД в Подольске рассказали учащимся школы №29 о правилах перехода проезжей части, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии зимних каникул инспекторы ГИБДД проводят в школах занятия по дорожной безопасности. Одно из таких занятий прошло в школе №29. Главное правило пешехода – переходить дорогу в разрешенном месте, которое обозначено знаком «Пешеходный переход». Следующий важный момент – смотреть по сторонам! «Посмотреть налево-направо – и еще раз налево» – это правило школьникам известно с начальных классов. Но и это еще не все – нужно убедиться, что водитель видит пешехода и пропускает его», – говорится в сообщении.

Только в совокупности данные правила обеспечивают ребенку безопасность при переходе проезжей части. Поэтому нужно учить правила дорожного движения и следовать им, показывая положительный пример.