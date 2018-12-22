РИАМО - 22 дек. В субботу утром авиакомпания «Аэрофлот» перенесла на более ранее время 11 рейсов, вылетающих из «Шереметьево», сообщается на сайте авиакомпании.

«В связи с неблагоприятным метеопрогнозом изменяется время вылета рейсов с 6 до 9 часов утра», – говорится в сообщении.

Так, изменения в расписании коснулись рейсов в Сочи, Казань, Калининград, Краснодар, Оренбург и других. В среднем вылеты осуществлялись на час раньше.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха составит от минус 8 до минус 3 градусов. На дорогах столицы прогнозируется гололедица и снежные заносы. Кроме того, на территории Московского региона объявлен «желтый» уровень опасности погоды из‑за снежных заносов.