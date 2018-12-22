РИАМО - 22 дек. В деревне Новожелтиково Сергиево-Посадского района произошел пожар в частном доме, в тушении пожара принимают участие 15 спасателей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Двадцать второго декабря в 07:52 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, деревня Новожелтиково, дом 2», – говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания направлено пять единиц техники, а также 15 человек.

Информация о пострадавших и ликвидации возгорания уточняется.