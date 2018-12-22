РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в Подольске предупредила жителей о мерах предосторожности при подготовке к Новому году, сообщается на сайте УК.

«При подготовке к Новому году не забывайте о мерах предосторожности, чтобы не омрачить праздник. Елку необходимо устанавливать на устойчивом основании. Иллюминацию нужно выполнять с соблюдением правил устройства электроустановок», – говорится в сообщении.

Также рядом с елкой нельзя использовать свечи, фейерверки и устраивать огнеопасные эффекты в помещении.

«Нельзя украшать елку целлулоидными игрушками, марлей, ватой, не пропитанными огнезащитным составом. Не одевайте детей в костюмы из легковоспламеняющегося материала», – заключается в сообщении.