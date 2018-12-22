РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В поселке Молодежный Подольска проведут благотворительную рождественскую елку с кукольным спектаклем для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей 11 января, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Елена Невзорова.

«В Сельском доме культуры «Молодежный» 11 января состоится рождественская благотворительная елка для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей «Мороз – красный нос». В рамках программы пройдет развлекательное мероприятие в фойе, кукольный спектакль от кукольного театра «Кораблик сказок», игры с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое», – сказала Невзорова.

Она отметила, что развлекательную программу будут проводить аниматоры из союза аниматоров «Про людей». В мероприятии примут участие около 70 детей. В завершение юным участникам подарят подарки.

Начнется праздничная елка в 10:00 по адресу: поселок Молодежный, дом №18А.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является инфопартнером мероприятия.