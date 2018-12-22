РИАМО - 22 дек. В результате снегопадов, прошедших накануне в Москве и Подмосковье, высота сугробов в Московском регионе в субботу выросла до характерной для середины января нормы: в столице снежный покров вырос до 24 сантиметров, по области – до 30, сообщается на сайте «Метеовести».

«За минувшие сутки в столице выпало 5 миллиметров осадков, а в Подмосковье местами (Кашира) до 9 миллиметров. Таким образом, снежный покров в столице вырос до 24 сантиметров, по области местами (Коломна) – до 30 сантиметров, что соответствует климатической норме второй декады января», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха составит от минус 8 до минус 3 градусов. На дорогах столицы прогнозируется гололедица и снежные заносы. Кроме того, на территории Московского региона объявлен «желтый» уровень опасности погоды из‑за снежных заносов.