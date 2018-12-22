РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. В парке культуры и отдыха поселения Малаховка Люберец жители смогут поиграть в пейнтбол 23 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Двадцать третьего декабря в 12:00 в Малаховском парке культуры и отдыха Люберец пройдет спортивно-развлекательная игра «Зимний пейнтбол». Ее проведет спортивно-патриотический клуб «Витязи», – говорится в сообщении.

Малаховский парк находится по адресу: городской округ Люберцы, поселение Малаховка, Театральный проезд, дом №1.

«Игра зимой добавляет еще больше остроты и привлекательности, так как можно лежать в сугробах и ползать на животе», – заключается в материале.