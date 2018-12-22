РИАМО - 22 дек. В поселении Сосенское Новомосковского административного округа загорелся частный дом и два сарая, общая площадь возгорания – 45 квадратных метров, огнеборцы потушили пожар, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по Москве.

«В Новомосковском административном округе, поселении Сосенское, «СНТ Коммунарка-1» происходило возгорание частного дома и двух сараев. Общая площадь – 45 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Оперативно прибывшими подразделениями возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.