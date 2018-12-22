РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В поселке Дубровицы Подольска установили освещение на опасном повороте на улице Луговая по просьбе совета территориального общественного самоуправления (ТОС) «Дубровицы», сообщается в группе «ДУБРОВЧАНЕ | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Прямо сейчас (21 декабря - ред.) на улице Луговая в поселке Дубровицы на опасном повороте устанавливают освещение, которого там никогда не было», – говорится в сообщении.

Жители благодарят комитет по ЖКХ и благоустройству администрации Подольска и лично председателя комитета Илью Скоморохова за оперативную реакцию на обращение совета ТОС «Дубровицы».