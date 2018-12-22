РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковном Подольске на улице Кирова столкнулись три иномарки в субботу утром, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал сегодня (22 декабря – ред.) около 5:40 на улице Кирова в Подольске и у Ледового дворца «Витязь» увидел тройное ДТП с участием иномарок. Авария не особо сильная, но автомобили пострадали. Все живы», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:20, на данном промежутке автомобильной дороги образовалась пробка длиной около 500 метров.