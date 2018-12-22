РИАМО - 22 дек. Спасатели эвакуировали троих человек во время пожара, который произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Перерва в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать первого декабря в 21:18 <…> поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 50, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 17-м этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и соседней квартиры были спасены три человека, в том числе один ребенок. Сведений о пострадавших не поступало.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 21:31 пожар был ликвидирован», – заключается в сообщении.