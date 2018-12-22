РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Коммунальные службы очищают территорию микрорайона Климовск Подольска от выпавшего снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание в микрорайоне Климовск. В связи с прошедшим снегопадом коммунальные службы проводят очистку и обработку закрепленных территорий», – говорится в сообщении.

Автовладельцам следует быть внимательнее на дорогах.