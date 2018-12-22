РИАМО - 22 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в 25-м заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Московского региона, которое прошло под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В рамках повестки дня были рассмотрены вопросы, связанные с развитием пригородного железнодорожного сообщения Московского транспортного узла, в том числе интеграция с остановочными пунктами Московского центрального кольца. Кроме этого, был утвержден план работы Координационного совета на 2019 год», – говорится в сообщении.

Также в работе совета поучаствовали столичный градоначальник Сергей Собянин, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

В рамках встречи отмечена активная проектная работа по реализации МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск.

Был также рассмотрен вопрос строительства путепроводов над железнодорожными путями и возведения транзитных пешеходных переходов над железной дорогой. В Подмосковье всего необходимо построить 160 разноуровневых пешеходных переходов. Особое внимание уделено вылетным магистралям.

Глава Федерального дорожного агентства Андрей Костюк доложил о развитии транспортной инфраструктуры Московской области. На подведомственной сети «Росавтодора» в регионе в этом году введена в эксплуатацию транспортная развязка на 46-м километре Дмитровского шоссе, завершены работы по этапу строительства обхода Орехово-Зуево, а также реконструкции моста и путепровода на дороге М-5 «Урал» и Московском большом кольце.

Кроме того, продолжается реконструкция трассы А-104 Москва – Дмитров – Дубна и автодороги М-8 «Холмогоры», строится транспортная развязка на 27-м километре трассы М-7 «Волга» в Балашихе, возводят три путепровода над железнодорожными путями на Московских большом и малом кольцах.

Помимо этого, «Росавтодор» начал подготовку территории под реконструкцию Красногорского шоссе и улицы Железнодорожной в Одинцове, приступил к строительству обхода поселка Октябрьский.

В 2019 году стартует строительство транспортной развязки на 43-м километре М-7 «Волга» и обхода Ульянино на М-5 «Урал», ремонт моста через реку Вейну на Московском большом кольце.

Дитрих подчеркнул важность согласованности действий федеральных, региональных и муниципальных структур в комплексном развитии пригородного железнодорожного сообщения Московского транспортного узла.