РИАМО - 22 дек. В ледовом дворце «Армада» подмосковного Одинцова прошли еще две благотворительные елки главы Одинцовского района Андрея Иванова, спектакль «Снежная Королева» посетили свыше 2 тысяч ребят, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Спектакль «Снежная Королева» показали дважды – в 12:00 и 16:00. Две постановки в ледовом дворце «Армада» продолжили цикл благотворительных елок главы муниципалитета Андрея Иванова.

«Благотворительные елки главы проходили в новом формате. Хоккейная арена «Армада» превратилась в площадку, где показали ледовое представление с классическим сюжетом известного произведения Ханса Кристиана Андерсена «Снежная Королева». Этот спектакль посетили дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Ребята увидели трогательную историю, в которой любовь, верность и дружба победили зло», – сказал Иванов.

Благотворительную елку главы Одинцовского района также посетила депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина. Она поздравила зрителей, участников и организаторов праздника с наступающим 2019 годом и пожелала всем не бояться перемен.

«Сказочное ледовое шоу проходило сегодня в Одинцовском районе. Это не первый и далеко не последний новогодний подарок главы Андрея Иванова детям из многодетных и малообеспеченных семей. Приятно было снова увидеть знакомые лица, ставшие за эти годы уже родными – детишек и родителей, с кем на связи 24 часа», – отметила Пушкина.

Постановку подготовил театр на льду «Алеко». Гости представления «Снежная Королева» увидели красочные наряды, профессиональное фигурное катание, захватывающие номера и трюки на льду. В спектакле было задействовано 52 артиста. В конце постановки на арене «Армады» появились Дедушка Мороз и Снегурочка.

«Заключительная елка главы Одинцовского района пройдет в новогодние праздники – 4 января. В преддверии Рождества Христова в волейбольном комплексе Московский областной государственный театр юного зрителя представит зрителям спектакль по мотивам произведения Эрнста Гофмана «Щелкунчик», – заключается в сообщении.