РИАМО – 22 дек. Заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия Подольска, почетный гражданин Московской области Владимир Овчар отмечает свой день рождения в субботу.

Овчар родился 22 декабря 1940 года в селе Олзон Селенгинского района Бурятской АССР. Окончил Томский политехнический институт по специальности «промышленная теплоэнергетика» в 1963 году.

Овчар — заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия Подольска. Он прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1998 года - председатель совета директоров промышленных предприятий города Подольска.

Овчар проработал более 40 лет в Московской области, в том числе свыше 20 лет на одном предприятии, а свою трудовую деятельность начинал в 1963 году мастером на секретном заводе в Омске.

С 1965 по 1978 год работал на Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе инженером-конструктором, затем - начальником цеха. С 1978 по 1982 год - главный инженер Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе. С 1982 по 1987 год - главный инженер Волгодонского производственного объединения «Атоммаш», затем его генеральный директор.

В 1988 году был назначен первым заместителем начальника Главного производственного управления министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.

С 1989 по 1992 год Овчар был директором Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе. С 1992 по 1997 год - генеральным директором открытого акционерного общества «Подольский машиностроительный завод».

Член КПСС с 1965 года. Избирался делегатом XXVII съезда КПСС, членом Подольского городского комитета КПСС.

Награжден орденами Трудового Красного знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Лауреат Государственной премии СССР и премии совета министров СССР. Заслуженный машиностроитель РСФСР.

Почетный гражданин города Подольска.

Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 1999 года №343-ПГ Овчару присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».