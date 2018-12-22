РИАМО - 22 дек. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в субботу утром отменили и задержали 43 рейса, в подмосковном «Жуковском» изменений в расписании нет, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» 19 рейсов задержали, еще семь отменили. Во «Внукове» задержали шесть рейсов, один отменили, а в «Шереметьеве» задержано 10 рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха составит от минус 8 до минус 3 градусов. На дорогах столицы прогнозируется гололедица и снежные заносы. Кроме того, на территории Московского региона объявлен «желтый» уровень опасности погоды из‑за снежных заносов.