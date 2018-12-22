РИАМО - 22 дек. На северо-востоке столицы автомобиль протаранил ограждения Русаковской набережной и провалился в реку Яузу, водитель оказался заблокирован, его спасли и передали медикам, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать первого декабря в 23:22 <…> поступило сообщение о происшествии по адресу: Русаковская набережная, дом 1 «А», где автомобиль пробил ограждение и упал в реку Яузу», – говорится в сообщении.

В машине находился один человек, пожарно-спасательные подразделения спасли пострадавшего. Спасенный передан медикам для проверки.