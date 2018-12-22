РИАМО - 22 дек. В 2019 году минимальный размер взноса на капремонт многоквартирных домов в Подмосковье останется на уровне этого года и составит 9 рублей 7 копеек в месяц с квадратного метра помещения собственника, соответствующее постановление областного правительства имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, на 2019 год в размере 9 рублей 7 копеек в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения», - говорится в документе.

В текущем году минимальный размер платы за капремонт в многоквартирных домах составляет также 9 рублей 7 копеек за квадратный метр.

Ранее вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов сообщил, что с начала года в рамках программы капитального ремонта в регионе отремонтировали более 2,2 тысячи многоквартирных домов. Региональная программа капремонта Московской области – самая масштабная в России, всего в нее включено почти 45 тысяч домов. С 2014 года завершили работы почти в 11 тысячах домов.