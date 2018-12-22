РИАМО - 22 дек. В столице в субботу может ухудшиться ситуация на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями, так, на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем в субботу местами в Москве ожидается снег, местами метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Кроме того, на территории Московского региона на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за снежных заносов.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений», – говорится в сообщении.

Кроме того, сложные погодные условия требуют особой осторожности и от пешеходов. Их также призвали быть бдительными, аккуратными и взаимовежливыми.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха составит от минус 8 до минус 3 градусов, морозы ослабеют.