РИАМО - 22 дек. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха составит от минус 8 до минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 22 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом, который будет идти в течение всего дня. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5 – минус 3 градуса, по области – минус 8 – минус 3 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и будет в пределах нормы.

Также синоптики отмечают, что существует высокая вероятность образования сосулек.

«В целом, характер погоды по влиянию на организм ожидается индифферентный, содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах климатической нормы, температурный режим комфортный для организма, а вот влажность воздуха остается очень высокой», – добавляется в материале.

Специалисты отмечают, что для метеозависимых людей и не только это комфортные погодные условия, при которых нет нагрузки на организм, реже обостряются хронические болезни и развиваются метеопатические реакции. Тем не менее риск обострения и ухудшения самочувствия очень вероятен у людей с патологией органов дыхания, хроническими воспалительными заболеваниями суставов, почек, острых простудных заболеваний, что может быть связано с дискомфортными влажными условиями.

«Для уменьшения воспалительных процессов рекомендуется одеваться теплее, не допускать переохлаждения, принимать лекарства, рекомендованные врачом. Помогут повысить сопротивляемость организма и комплексы поливитаминов и адаптогенов», – уточняется в сообщении.