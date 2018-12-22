РИАМО - 22 дек. Мастер-классы по приготовлению новогодних сладостей, созданию карнавальных масок и оригинальных открыток, а также другие творческие занятия столичные колледжи проведут на двух фестивальных площадках: в Митине и в Кузьминках, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московский сезоны».

«На площади Славы в Кузьминках ближайшие занятия от колледжей пройдут 24 января: представители колледжа сферы услуг №3 научат гостей фестиваля глазировать шоколадом фрукты и украшать капкейки», - говорится в сообщении.

Также 10 января на мастер-классе политехнического техникума №47 имени В.Г. Федорова участников научат делать шары и гирлянды из кондитерской мастики. А в Митине первый мастер-класс состоится 28 декабря в 12:00, где представители столичного колледжа индустрии сервиса и гостеприимства научат всех желающих готовить шоколадный мусс, расскажут и покажут, что такое темперирование шоколада.

Они также познакомят гостей с айсингом - это сахарно-белковая масса, с помощью которой можно создавать филигранные украшения для блюд и кондитерских изделий. Не зря его называют «кружевом для тортов».

На мастер-классах Политехнического колледжа им. П.А. Овчинникова 29 декабря гостям покажут, как работать со стеклом и создавать из этого материала удивительные вещи. Существует большое количество различных вариантов обработки стекла. Некоторые из них можно осуществить только в производственных условиях с соблюдением особых норм. Другие же легко проводятся в обычных условиях. На мастер-классе каждый сможет попробовать обработать изделия из стекла на станке, который специально привезут на фестиваль.

Кроме этого, 9 января колледж сферы услуг №32 проведет мастер-класс по созданию карнавальных масок из соленого текста, а 10 января на занятии от Экономико-технологического колледжа №22 можно будет научиться красиво складывать салфетки и 11 января на мастер-классе от технологического колледжа №24 гостям предложат раскрасить елочные игрушки.

Участвовать в мастер-классах могут дети, начиная от 4-х лет. Предварительно записываться на уроки от московских колледжей не нужно. Вход свободный.