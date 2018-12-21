РИАМО - 21 дек. В Москве представители четырех медицинских организаций получили почетные грамоты, а 12 медицинских сестер отмечены за профессиональные достижения благодарностью руководителя департамента здравоохранения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Праздничный вечер прошел в Московском доме кино.

«Московский сестринский коллектив — это ключевые профессионалы высочайшего уровня. От медсестер зависит очень многое: и успехи в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, и то, как работают московские поликлиники, больницы, операционные и реанимации. Хочется поблагодарить этот огромный коллектив за отличную работу, мы со своей стороны будем делать все необходимое, чтобы для медсестер открывались новые возможности и перспективы, а работа приносила радость», — сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Лауреатом стала операционная медсестра городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева Ольга Белоусова, оказавшая первую неотложную помощь водителю такси, везшему ее в аэропорт. Она обнаружила у мужчины симптомы инфаркта миокарда и не прекращала проводить реанимацию до приезда бригады скорой помощи.

Отметили работу старшей медсестры Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Наталии Воронцовой во время проведения XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (2014), а также чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Награды удостоилась и старшая медсестра пульмонологического отделения городской клинической больницы имени Е. О. Мухина Светлана Горевич, которая организовала операцию по спасению детей во время пожара в доме на Свободном проспекте.

За организацию общебольничных сестринских конференций и занятий с младшим медицинским персоналом грамотой отметили главного медбрата Московской городской онкологической больницы №62 Сергея Цыпкина.

Кроме того, 12 медсестер поощрили благодарностью руководителя столичного департамента здравоохранения за профессиональные достижения.

Всего в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы работают более 52 тысяч медицинских сестер 15 специальностей. Из них 618 человек имеют высшее сестринское образование.