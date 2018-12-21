РИАМО - 21 дек. До конца года может состояться встреча с владельцами и топ-менеджерами ряда аэропортов — участников проекта «Великие имена России», в рамках которой будут обсуждаться перспективы оформления специальных экспозиционных зон, посвященных победителям конкурса, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

«Великие имена России» – это национальный конкурс по присвоению 47 аэропортам имен выдающихся соотечественников. Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Реализация проекта позволит вписать имена великих россиян в современный контекст, сделав это повсеместной практикой.

«Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в ближайшее время проведет встречу с владельцами и топ-менеджерами ряда аэропортов — участников проекта «Великие имена России», чтобы обсудить с ними перспективы оформления специальных экспозиционных зон, посвященных победителям конкурса. Встреча может состояться до конца 2018 года», - говорится в сообщении.

В качестве одного из вариантов обсуждается идея объявления конкурса дизайнерских проектов для соответствующего оформления аэропортов. К обсуждению идей и концепций должны быть подключены представители научного, исторического и музейного сообщества, эксперты и широкая общественность.

«Задачей Общественной палаты в этом процессе является обеспечение всестороннего диалога: мы должны максимально учесть пожелания людей, чтобы оформление аэропортов проходило при участии широкой общественности», — отметил Фадеев.

По его словам, процесс должен быть таким же открытым, как и выбор имен, а сам проект, целью которого является сохранение исторической памяти, должен стать частью общественного пространства, культурной среды россиян. Благодаря своим масштабам он уже стал поистине народным.

Глава ОП РФ также отметил, что для аэропортов присвоение имени — «это и вопрос имиджа, и возможность организации интересной коммуникации с пассажирами».

На сегодняшний день определены имена-победители для 42 аэропортов, еще пять аэропортов получат имена по итогам второго тура финального голосования, который заканчивается 23 декабря.