РИАМО – 21 дек. Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин высказал предположение, что инициативу вернуть рекламу пива на телевидение пролоббировали крупные производители пенного напитка.

На телевидении может вернуться реклама пива. В Минкомсвязи поддерживают депутатский законопроект, разрешающий транслировать этот алкогольный напиток в ночное время и во время спортивных мероприятий. Пока документ принят в первом чтении. Ранее выступили за эту инициативу в Минпромторге, а против нее - в Минздраве.

«Реклама провоцирует потребление. Это же очевидно, чем больше рекламы - тем больше покупают. Иначе ее бы никто не оплачивал. Теперь вопрос: кто это может сделать? Естественно, это транснациональные компании. Эта реклама поспособствует перераспределению спроса от небольших пивоварен в сторону крупных компаний, их брендов. Их доля на рынке сегодня около 70%. Но она падает. Поэтому крупные компании и стараются поправить свое положение на рынке за счет рекламы», - сказал Шапкин в интервью Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что по действующему законодательству реклама пива разрешена только во время спортивных состязаний. Эту норму ввели во время чемпионата мира по футболу и продлили до конца этого года.

«А с 1 января пивной рекламы уже быть не должно. Но в Минкомсвязи считают, что за эти полгода показа на телевидении слабого алкоголя рост алкоголизма в России не наблюдается», - заключил эксперт.