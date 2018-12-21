РИАМО - 21 дек. Услуга по согласованию строительства в пределах границ зон аэродромов экспериментальной авиации «Раменское» и «Луховицы» в Подмосковье стала доступна в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

Строительство или реконструкция объектов капстроительства в границах полос воздушных подходов и санитарно-защитных зон аэродромов экспериментальной авиации, а также размещение объектов, которые могут угрожать безопасности полетов, оказывать негативное воздействие на здоровье и окружающую среду, создавать помехи радионавигации, должны осуществляться при согласовании с организацией, эксплуатирующей аэродром. К экспериментальной авиации относятся аэродромы «Раменское» (АО «Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова») и «Луховицы» (АО «Российская самолетостроительная корпорация «МИГ»).

«Между правительством Московской области и эксплуатирующими организациями АО «Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова» и АО «Российская самолетостроительная корпорация «МИГ» заключены соглашения о взаимодействии. Предметом соглашений стала оптимизация процедуры согласования, перевод госуслуги в электронный вид и ее предоставление посредством портала государственных и муниципальных услуг Московской области», – говорится в сообщении.

Начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко отметил, что заключение соглашения с эксплуатирующими организациями – важный шаг на пути к цифровизации услуг в градостроительной сфере и улучшению инвестиционного климата.

«С декабря 2018 года получить услугу по согласованию строительства объектов в пределах границ полос воздушных подходов и санитарно-защитных зон аэродромов экспериментальной авиации, расположенных на территории Московской области, можно на портале в течение 30 календарных дней. Ранее жителям и предпринимателям приходилось очно обращаться в эксплуатирующие организации в Раменское или Луховицы, а срок предоставления госуслуги варьировался до 60 дней. Благодаря переводу услуги в электронный вид подать заявку можно не выходя из дома или офиса, что существенно экономит время заявителей», - отметил Гордиенко.

Он добавил, что в границах приаэродромных территорий аэродромов экспериментальной авиации «Луховицы» и «Раменское» находятся 15 муниципальных образований (городские округа Луховицы, Зарайск, Коломенский, Люберцы, Лыткарино, Жуковский, Реутов, Котельники, Балашиха, Бронницы, Богородский, Ликино-Дулево, а также районы Раменский, Ленинский, Воскресенский) с общей численностью населения порядка 2 миллионов человек.

При обращении заявителя за госуслугой и в случае размещения земельного участка в пределах границ полос воздушных подходов и санитарно-защитной зоны аэродрома «Луховицы» в числе документов необходимо представить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоответствии) планируемого к размещению объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Услуга предназначена для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих намерение осуществить строительство (реконструкцию), размещение объектов капитального строительства.

Результатом предоставления услуги является заключение о согласовании строительства (реконструкции), размещения объекта или уведомление об отказе в предоставлении услуги по согласованию. Получить результат можно в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья.