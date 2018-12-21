РИАМО - 21 дек. Черемушкинский суд Москвы не стал арестовывать двух обвиняемых в нападении на полицейского в метро Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

В ночь с 18 на 19 декабря два молодых человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии, оказали сопротивление сотруднику полиции, пытавшемуся пресечь административное правонарушение. Злоумышленники избили стража порядка, нанеся ему множественные удары в область головы и тела.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте Мурзаева и Дамалаева, обвиняемых в нападении на полицейского в метро», - сказал собеседник агентства.

Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении двух молодых людей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).