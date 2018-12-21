РИАМО - 21 дек. В предстоящие выходные водителям стоит быть особенно внимательными на столичных дорогах из-за образования снежных заносов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Хороший декабрь в этом году. Настоящий, снежный, красивый. Но у всего есть оборотная сторона - до воскресенья из-за снегопадов ждем заносов на дорогах. За рулем, любуясь на зимнюю красоту, не забывайте о внимательности, осторожности и дистанции. Хороших выходных!» - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на вечер пятницы и на 22 декабря из-за снежных заносов.

Также синоптики предупредили, что 23 декабря в Подмосковье и Москве ожидается метель, ветер усилится до 12-17 метров в секунду.