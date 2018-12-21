РИАМО - 21 дек. Ассоциация по управлению качеством образования запустила флешмоб в соцсетях о событиях московской системы образования в 2018 году, сообщил председатель ассоциации Василий Левченко.

Флешмоб в социальных сетях «Вспомни2018» предлагает отметить яркие и значимые события системы образования в преддверии наступления Нового года.

«Таким образом мы предлагаем перечислить значимые события в сфере московского образования в уходящем году. Для нас одним из значимых событий стал Московский международный форум «Город образования». Поделившись главными мероприятиями, важно передать эстафету другим с хэштегом #образование2018», – пояснил Левченко.

Межпредметная ассоциация столичных учителей передала эстафету директору школы «Покровский квартал» Илье Новокрещенову, который отметил, что самое главное достижение в 2018 году – это результаты школьников.

«Год был посвящен сбору идей и предложений в Стратегию развития московского образования до 2025 года #стратегия2025. Более 10 тысяч предложений и идей, более 20 тысяч педагогов – участников очного обсуждения и миллионы тех, кто следил за развитием проекта в соцсетях и медиа», – заключил Новокрещенов.