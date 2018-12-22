РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В Славянском кремле подмосковного Подольска в субботу проведут праздничное мероприятие «Коляда-2018», в программе будут обряды и хороводы, сообщается в группе «Коляда -2018» в соцсети «ВКонтакте».

Коляда – один из четырех главных праздников Кологода, приуроченный к зимнему солнцестоянию. Празднуется на Руси в ночь с 24 на 25 стуженя (декабря).

«В текущем году (в 2018 году - ред.) Коляду будем праздновать 22-го стуженя (декабря) в Славянском кремле Виталия (Светослава) Сундакова в Подольске. В рамках программы с 12:00 начнется праздничная ярмарка, в 14:00 для юных гостей мероприятия Дед Мороз и Снегурочка расскажут сказку», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на мероприятии пройдет колядование, коллективный зачин колядного обряда-жданки, сжигание Бадняка, обрядовое «кормление» Мороза кашей, хороводы и многое другое.

Вход на территорию Славянского кремля платный. Находится он по адресу: городской округ Подольск, вблизи деревни Валищево.