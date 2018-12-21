РИАМО - 21 дек. Пятиэтажка на западе Москвы готовится к сносу по программе реновации жилищного фонда столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Департамент строительства в ближайшее время планирует приступить к сносу очередной пятиэтажки по программе реновации на западе Москвы по адресу: улица Красных Зорь, дом 23. В настоящее время завершается подготовка строительной площадки и поэлементная разборка жилого дома», – сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Пятиэтажка относится к серии 1-515. Площадь дома составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Снос будет осуществляться за счет средств городского бюджета.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.

«В настоящее время утвержден перечень более чем из 300 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости во всех административных округах города. Жилье здесь планируется спроектировать и построить до конца 2021 года», – уточняется в сообщении.

На данный момент в стадии строительства 51 дом во всех округах столицы, кроме ТинАО и Зеленограда. Всего около 100 жилых домов на конец 2018 года будут находиться в стадии строительства в рамках столичной программы реновации.