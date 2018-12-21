РИАМО - 21 дек. За 11 месяцев этого года Московская областная таможня предотвратила ввоз почти 50 тонн санкционной продукции, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«В ходе таможенного контроля за 11 месяцев 2018 года выявлено 11 987 случаев предоставления недействительных документов. Изъято более 49 тонн санкционной продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Для выявления нарушений валютного законодательства таможня организовала 432 проверки. В результате было выявлено 468 нарушений валютного законодательства на сумму более 32 миллиардов рублей и возбуждено 355 дел об административных правонарушениях.

Всего за 11 месяцев 2018 года таможней возбуждено 5843 дела об административных правонарушениях, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (4384 дела).

«Возбуждено 22 уголовных дела, из них: 16 уголовных дел по преступлениям, ответственность за которые предусмотрена статьей 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей); три уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ); три уголовных дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических и психотропных веществ)», - добавляется в материале.

По уголовным делам, находящимся в производстве отдела таможни, было перечислено в федеральный бюджет 13,756 миллиона рублей.

Регионом деятельности Московской областной таможни является Московская область и Москва, за исключением аэродромов и аэропортов, в том числе «Домодедова», «Шереметьева» и «Внукова». Таможне непосредственно подчинено 23 таможенных поста. В регионе деятельности функционируют 36 складов временного хранения и 15 таможенных складов.