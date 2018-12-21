РИАМО - 21 дек. В городском округе Клин завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья, объекту выдали заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому №1, возведенному на улице Большевистская в городе Высоковск городского округа Клин», – говорится в сообщении.

Площадь 5-этажного жилого дома составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Дом рассчитан на 105 квартир, к заселению готовы 78 однокомнатных и 27 двухкомнатных квартир, жилой площадью свыше 3,5 тысяч квадратных метров. В новостройке 84 квартиры предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка. Застройщик – ООО «СМУ-2».

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.