РИАМО - 21 дек. За 11 месяцев этого года Московская областная таможня перечислила в федеральный бюджет свыше 500 миллиардов рублей, полностью выполнив поставленный план, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«За период с 1 января по 1 декабря 2018 года в доход федерального бюджета таможней перечислено 507, 834 миллиарда рублей. Плановое задание за 11 месяцев 2018 года выполнено на 100%», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Московской областной таможни сообщала, что за 11 месяцев в регионе деятельности таможни импорт составил почти 39 миллиардов долларов. Выросли поставки овощей и орехов, а также одежды, косметики и оптических приборов.

Регионом деятельности Московской областной таможни является Московская область и Москва, за исключением аэродромов и аэропортов, в том числе «Домодедова», «Шереметьева» и «Внукова». Таможне непосредственно подчинено 23 таможенных поста. В регионе деятельности функционируют 36 складов временного хранения и 15 таможенных складов.