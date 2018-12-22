РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска в субботу проведут фестиваль с участием детских авиамодельных клубов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать второго декабря на территории Нахабина на взлетно-посадочной полосе авиамодельных клубов «ЗигЗаг» и «Копиист» пройдет мероприятие «Ракет Фест». Пройдут зрелищные запуски моделей ракет на пороховых двигателях, которые построены руками детей, юных инженеров, занимающихся в детских технических авиамодельных клубах Красногорска и Истры», – говорится в сообщении.

Организатор мероприятия – руководитель авиамодельного клуба «ЗигЗаг» Нахабинской средней школы №3 Андрей Кушнир.

Красногорск на этом мероприятии представит клуб «Копиист», руководитель Сергей Семенов, городской округ Истра – авиамоделисты центра развития творчества детей и юношества «Ровесник», руководитель клуба Дмитрий Свиркин.