РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковном Подольске в сквере Поколений в субботу проведут праздничное мероприятие «Новогодний серпантин», гостей ждут костюмированное шоу и фейерверк, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

«В сквере Поколений подмосковного Подольска 22 декабря пройдет «Новогодний серпантин». В программе праздничного мероприятия будут костюмированное шоу, встреча Деда Мороза, выступление артистов, игры и конкурсы, а также запуск фейерверка», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 16:00 в сквере Поколений у городских часов.