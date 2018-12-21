РИАМО - 21 дек. В работе сервиса «Яндекс.Такси» произошел сбой, на данный момент штатная работа сервиса восстановлена, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы компании «Яндекс».

«По техническим причинам у некоторых пользователей примерно в течение часа могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что компания приносит извинения за неудобства и сделает все, чтобы подобного не повторилось.