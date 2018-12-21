РИАМО - 21 дек. У 20-летней россиянки в «Шереметьеве» изъяли наркотические средства, которые она пыталась провезти рейсом из Польши, порошок, обнаруженный в кармане рюкзака, девушка выдала за косметическую пудру, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Варшава – Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) выявили гражданку России 1998 года рождения, пытавшуюся провезти через таможенную границу наркотическое средство. В ходе таможенного досмотра багажа пассажирки в кармане рюкзака был обнаружен порошок серого цвета в прозрачном пакете с зажимом», – говорится в сообщении.

Девушка объяснила, что прилетела из Канады транзитом через Варшаву, привезла косметическое средство – пудру, которую приобрела в интернет-магазине.

Экспресс-анализ обнаруженного вещества дал положительный результат на наличие наркотического средства – «МДМА», которое есть в списке I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Оборот этих средств в России запрещен.

«В действиях гражданки России усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства», – заключается в сообщении.