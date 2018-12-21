РИАМО - 21 дек. На территории музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре состоялось торжественное открытие выставки «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Выставка открылась сегодня. Также было подписано соглашение музейного комплекса с Профсоюзом работников культуры, согласно которому работники культуры могут посещать музей бесплатно, а члены их семей приобретать билеты с 30% скидкой. В течение года мы надеемся подключить к этой системе и другие музеи», - сказал собеседник агентства.

Выставка – это первый проект такого масштаба, демонстрирующий не просто отдельные предметы, но рассказывающий историю развития Дома Фаберже. На выставке будут показаны произведения ювелирного искусства из коллекций российских и зарубежных музеев: Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Русского национального музея, Музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия).

Экспозиция представляет более 400 экспонатов, многие из которых никогда не демонстрировались широкой публике: ювелирные, интерьерные и камнерезные изделия, аксессуары, хрустальная утварь, драгоценная галантерея, жетоны, а также уникальные экземпляры царских подарков, знаменитые императорские пасхальные яйца, предметы из кабинета Его Императорского Величества и украшения членов императорской семьи.

В числе ключевых экспонатов выставки – пасхальное императорское яйцо из карельской березы (1917 год), последнее пасхальное яйцо, изготовленное и врученное царской семье фирмой Фаберже; пасхальное императорское яйцо «Созвездие цесаревича Алексея» (1917 год), предназначавшееся в качестве подарка императрице Александре Федоровне на Пасху 1917 года; брошь «Бабочка» (1896 год), подаренная императором Николаем II актрисе Марии Ермоловой.

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» будет работать до 24 марта 2019 года.

Экспозиция входит в культурную программу проекта «Зима в Подмосковье». Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте участвуют 11 направлений, число которых планируют увеличивать с каждым годом. Проект включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный проект «Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно увлекательно провести зимний сезон.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

Кроме того, любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и с пользой провести время всей семьей в Московской области, из путеводителя издания «Подмосковье сегодня». Гид «Зима в Подмосковье» рассказывает об интересных для туристов городах региона, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.