РИАМО - 21 дек. В 2018 году Московская областная таможня зафиксировала увеличение импорта овощей и орехов, а также одежды, косметики и оптических приборов, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни за 11 месяцев 2018 года составил 45,347 миллиарда долларов США (за аналогичный период 2017 года – 41,882 миллиарда долларов США), в том числе экспорт – 6,519 миллиарда долларов США, импорт – 38,827 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года внешнеторговый товарооборот увеличился на 3,465 миллиарда долларов США», - отмечается в материале.

Положительная динамика импорта связана с увеличением поставок. В частности, на 23% выросли поставки съедобных плодов и орехов, на 18% - оптических приборов и аппаратов, на 13% - одежды, на 11% - косметической продукции, на 9% - оборудования и механических устройств. Поставки овощей увеличились в 1,6 раза.

Положительная динамика экспорта обусловлена увеличением объема экспорта оборудования и механических устройств. За 11 месяцев 2018 года в регионе деятельности Московской областной таможни экспортно-импортные операции осуществляли более 19 тысяч участников внешнеэкономической деятельности.

Регионом деятельности Московской областной таможни является Московская область и Москва, за исключением аэродромов и аэропортов, в том числе «Домодедова», «Шереметьева» и «Внукова». Таможне непосредственно подчинено 23 таможенных поста. В регионе деятельности функционируют 36 складов временного хранения и 15 таможенных складов.