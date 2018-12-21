РИАМО – 21 дек. Евросоюз официально продлил еще на полгода экономические санкции против России, которые истекают 31 января 2019 года, сообщается на сайте kp.ru.

«21 декабря 2018 года Совет (Евросоюза – ред.) продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», - говорится в сообщении.

Такое решение принято после изучения информации от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель от 13-14 декабря о выполнении Минских соглашений. Они указали, что в реализации договора не было сделано никакого прогресса.

Ограничительные меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Санкции против России Евросоюз ввел 2014 года из-за воссоединения Крыма с Россией. С тех пор ограничительные меры неоднократно расширяли и продлевали.