РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. В субботу в конноспортивном клубе «Каскад» в деревне Торбеево Люберец состоится новогодняя сказка для детей с участием лошадей.

Детям покажут новогоднюю сказку «Куда уходит старый год». В представлении примут участие лошади. Сказка начнется в 12:00. После представления дети и взрослые смогут покататься на лошадях и на собачьих упряжках. Также юных гостей ждут конкурсы с призами.

Эту же сказку покажут посетителям 29 декабря и 5 января. Всех желающих ждут на мероприятии.

Стоимость билетов можно уточнить по телефону: 8(929)927-44-97. Конноспортивный клуб «Каскад» находится по адресу: деревня Торбеево, дом №39Ж.