РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. В государственном музее-усадьбе «Архангельское» Красногорска в субботу стартует фестиваль «Два Рождества», гостей ждут парад Санта-Клаусов, шоу барабанщиков и духовой оркестр, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«С 22 декабря по 13 января в музее-усадьбе «Архангельское» пройдет большой рождественский фестиваль. На три недели хорошо известный москвичам и жителям Подмосковья дворцово-парковый ансамбль преобразится и станет сказочной декорацией главных зимних праздников года», – говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут отпраздновать Рождество по европейским и русским традициям.

«Фестиваль напомнит лучшее из того, чем славятся рождественские ярмарки разных стран: будет много света, музыки, угощений, танцев, гуляний и традиционных зимних забав. Самый оригинальный елочный базар также пройдет в «Архангельском». Каждый сможет выбрать для домашнего праздника подходящую елку – классическую или необычную дизайнерскую», – добавляется в материале.

Блок «Европейское Рождество» проведут в субботу и воскресенье.

«С первых же минут гости попадут в круговорот праздничных гуляний – их встретят уличные артисты, жонглеры и мимы, сказочные эльфы, парад Санта-Клаусов, шоу барабанщиков и настоящий духовой оркестр», – отмечается в сообщении.

Гостей ждут Рождественская ярмарка, театр с веселой анимационной программой и интерактивными представлениями, тематический квест, Санта Клаус на ледяном троне, ледяная крепость и зимние аттракционы, рождественские мастерские, выставка собак.

«На главной сцене «Европейского Рождества» будут звучать венские вальсы и любимые европейские рождественские мелодии в исполнении хоровых коллективов и кавер-групп. Гостей также ждут испанское фламенко, итальянская опера, французская эстрада и оркестр волынщиков! Для самых активных пройдут конкурсы и викторины с призами», – добавляется в сообщении.

Помимо этого, 6 и 7 января в «Архангельском» отметят русское Рождество. Между тематическими блоками будут работать площадки фестиваля.