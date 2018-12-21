РИАМО - 21 дек. В Подмосковье почти 80% заявок для перевозки крупногабаритных грузов одобрили в 2018 году через портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В этом году на портал государственных услуг Московской области поступило 758 заявлений на оказание услуги по выдаче специального разрешения для перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам региона.

«По результатам рассмотрения было вынесено 601 положительное решение, что составляет 80% от общего числа поступивших заявок. Выдача спецразрешений осуществляется для обеспечения безопасного передвижения транспортных средств и сохранности покрытия дорог», – отмечается в сообщении.

Услуга предоставляется на региональном и муниципальном уровне и позволяет заявителям получить специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по региональным автомобильным дорогам, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Московской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения.

«Для удобства заявителей на официальном сайте ГБУ МО «Мосавтодор» размещена карта, которая позволяет проверить принадлежность автомобильной дороги», – подчеркивается в материале.

Получение специального разрешения необходимо, если весовые и габаритные параметры транспортного средства превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

«Специальное разрешение сроком до трех месяцев выдается на одну или несколько поездок по определенному маршруту с аналогичным грузом», – добавляется в сообщении.

Услуга предназначена для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих транспортировку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Московской области.

Для удобства перевозчиков подать заявление можно онлайн через Портал государственных услуг Московской области, получить результат – в МФЦ Московской области.

«Еженедельно для заявителей проводятся вебинары, на которых разъясняется порядок предоставления услуги. Это позволило повысить качество подаваемых на предоставление услуги заявлений. По отчетным данным с начала 2018 года количество отказов в выдаче заявлений сократилось вдвое», – заключается в материале.