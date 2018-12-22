РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 дек. Подольские любители зимнего плавания в субботу проведут предновогодний заплыв, посвященный 10-летию клуба «Умка».

Подольский клуб семейного закаливания и оздоровления «Умка» в субботу проведет предновогодний заплыв, посвященный 10-летию клуба. Проходить мероприятие будет традиционно на пруду микрорайона «Южный» (улица Молодежная, дом 2А, – ред.). В рамках мероприятия моржи искупаются и устроят чаепитие. Сам заплыв планируется провести в 11:30.

В настоящее время активисты клуба готовятся также к проведению ежегодного фестиваля зимнего плавания «Русская удаль», который тоже посвятят 10-летию клуба. Фестиваль запланирован на 5 января 2019 года.