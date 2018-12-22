РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 дек. В Люберецком Дворце спорта «Триумф» в субботу мини-футбольный клуб «Спартак» сыграет против клуба «Беркут» из Грозного, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Двадцать второго декабря во Дворце спорта «Триумф» Люберец мини-футбольный клуб «Спартак» проведет заключительный матч 2018 года против грозненского «Беркута». Начало в 17:00», – говорится в сообщении.

Предыдущий домашний матч «Спартака» против «Оргхима» из Нижнего Новгорода побил исторический рекорд по посещаемости в Высшей лиге. За матчем вживую наблюдали порядка 2 тысяч зрителей.

Дворец спорта «Триумф» находится по адресу: город Люберцы, улица Смирновская, дом №4. Вход свободный.