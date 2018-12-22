РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 22 дек. В подмосковном Дзержинском в субботу состоится праздничное открытие катка «Орбита», приглашаются все желающие, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас на открытие центрального катка на стадионе «Орбита». Оно состоится 22 декабря в 16:00», – говорится в сообщении.

Гостей праздника ждет концертная программа с участием городских творческих коллективов. Также их будут угощать чаем и плюшками.

Каток находится по адресу: Дзержинский, улица Спортивная, дом №3Б.