РИАМО - 22 дек. Московские электробусы работают надежно в условиях морозной погоды, каждый день на трех маршрутах в столице курсируют около 30 электробусов, которые перевозят 12 тысяч пассажиров, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Электробусы хорошо себя показали при минусовой температуре – они работают штатно. Каждый день на линиях курсируют порядка 30 электробусов и перевозят около 12 тысяч пассажиров. Специалисты непрерывно контролируют работу электрического транспорта и зарядных станций», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что автобусы на электрической тяге работают на маршруте №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева, №80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы и №76 от Холмогорской улицы до станции метро «ВДНХ». С сентября электробусы перевезли уже 600 тысяч человек.

«Транспорт заряжается на конечных станциях маршрутов, а также в парке перед выходом на линию. Пополнение энергии занимает в среднем 6-8 минут», - уточнил сотрудник пресс-службы.

Экологичный транспорт в столицу поставляют российские производители КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную

функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, в салоне есть 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон электробуса оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.