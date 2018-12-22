РИАМО - 22 дек. Новогодний «Ценопад» откроется в субботу на Центральной площади в Мытищах, в преддверии праздника социальная ярмарка будет оформлена в новом новогоднем стиле, что создаст неповторимую атмосферу, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«На ярмарке, которая пройдет с 22 по 23 декабря, организовано 50 торговых мест. Производители из Московской области и других регионов представят широкий ассортимент продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, изделий ремесленного производства, товаров новогодней тематики», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В частности, можно будет приобрести елочные игрушки, украшения, детские маскарадные костюмы, новогодний декор, а также новогодних сувениров (в том числе из Суздаля) и подарков к предстоящим праздникам, а небольшие сувенирные кедровые букеты, которые обойдутся покупателям по цене от 250 рублей смогут заменить большую елку и создадут в доме праздничную атмосферу.

Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести сладкие подарки, праздничную одежду, обувь, новогодний текстиль, постельное белье и многое другое, при этом в каждой категории товаров выделен праздничный товар, который будет предлагаться покупателям по социальной цене.

Помимо торговли, в рамках ярмарочных мероприятий выступят творческие коллективы, пройдут анимационные представления, конкурсы, раздача новогодних сувениров гостям и бесплатное угощение горячими травяными чаями из большого русского праздничного самовара.

Также, все желающие смогут приобрести горячий безалкогольный глинтвейн, угощения: горячая картошка с грибами, плов, которые будут готовиться на большой сковороде.