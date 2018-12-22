РИАМО - 22 дек. В подмосковном Раменском в субботу откроется благотворительная ярмарка желаний, все сборы с которой передадут в благотворительный фонд «Русская береза», сообщается на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Новогоднее мероприятие начнется на площади Победы в 17:00.

«В программе ярмарки – детские конкурсы, выступление ансамбля фольклорной музыки «Карагод», концерт финалистов вокального конкурса «Голос`ОК», солиста ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота Игоря Артамонова, а также благотворительные аукционы главы Раменского района и фонда «Русская береза», – говорится в сообщении.

Все сборы с ярмарки будут переданы в благотворительный фонд «Русская береза».