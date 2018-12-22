РИАМО – 22 дек. В подмосковных Химках состоится премьера новогоднего спектакля по мотивам известной повести-сказки Туве Янссон, спектакль «Муми-тролль и шляпа волшебника» покажут в субботу в Химкинском драматическом театре «Наш Дом», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Спектакль получил поддержку министерства культуры Московской области и поставлен в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

«Поддержка «Единой России» дала мощный толчок развитию муниципальных репертуарных театров. Все мы, театральные деятели, надеемся на продолжение этого проекта. Этой зимой мы порадуем зрителей интересным репертуаром как для детей, так и для взрослых», – сказал художественный руководитель Химкинского драматического театра «Наш дом» Сергей Постный.

Премьера спектакля «Муми-тролль и шляпа волшебника» состоится 22 декабря в 12:00 и 15:00 на большой сцене Химкинского драматического театра «Наш Дом» по адресу: улица Калинина, дом №2.

Кроме того, в этот день на малой сцене театра по адресу: улица Маяковского, дом №22 состоится еще один премьерный показ спектакля для детей «Шишки-мышки». Начало в 12:00 и 14:00.